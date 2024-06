Estate all’Idroscalo di Milano, torna il bus 183 notturno: giorni, orari e fermate

Milano, 1 giugno 2024 – Estate (finalmente) in arrivo? In attesa che il meteo non faccia più capricci, Milano si prepara a vivere serate di divertimento e relax all’aria aperta. E, come ogni anno, torna il bus 183 di Atm che collega l’Aeroporto di Linate (capolinea della M4) con l’Idroscalo e i suoi locali notturni. Ecco tutte le informazioni.

I giorni 25 e 26 maggio e 1, 2, 8 e 9 giugno

Tutti i giorni dal 10 giugno al 1° settembre

Partenze da Linate: qui gli orari

Partenze dall’Idroscalo: qui gli orari

Nelle giornate di sabato, l’ultima corsa dall’Idroscalo parte all’1:02.

Verso Linate: Strada Provinciale 15b (capolinea ingresso Punta dell’Est); Parco Idroscalo/Circolo Magnolia

Verso l'Idroscalo: Aeroporto di Linate (Terminal Arrivi); Parco Idroscalo/Circolo Magnolia; Strada Provinciale 14 Rivoltana dopo via Circonvallazione (ingresso Idroscalo tribune)

Da Milano, usate M4 fino a Linate. Da qui, prendete il bus 183 per l’Idroscalo. In alcune giornate, la linea M4 è chiusa per test tecnici e sostituita dai bus BM4, informazioni a questa pagina.

Per rientrare a Milano dopo mezzanotte, è possibile usare i bus notturni NM4 (ogni 30 minuti da Linate).

Per viaggiare tra Milano e l’Idroscalo basta un biglietto con la tariffa Mi1-Mi3. L’abbonamento urbano invece vale solo nel Comune di Milano. Per andare all’Idroscalo dovete caricare l'integrazione da 1,70€ direttamente sulla vostra tessera. Il biglietto si fa anche a bordo, con carta di credito o bancomat e senza commissioni. È possibile pagare con carta contactless tutti i mezzi ATM.