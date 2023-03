I musicisti minaccciano lo sciopero

I musicisti dell’Orchestra sinfonica di Milano (ex Verdi) hanno deciso di scioperare a larghissima maggioranza questa domenica. L’agitazione è stata

proclamata dalla Fistel Cisl milanese e mette a forte rischio il concerto sinfonico in programma alle ore 16 all’Auditorium. Sul palco, per suonare musiche

di Say e Dvorak, sarebbero dovuti salire i solisti Lucas e Arthur Jussen, con la direzione del

Maestro Vincenzo Milletarì.

A far scattare le proteste la decisione del direttore generale e artistico dell’Orchestra Sinfonica di Milano, Maestro Ruben Jais, di dirigere un altro concerto, con altri musicisti, in concomitanza con quello previsto in

Auditorium. "In sostanza – spiega il segretario generale della Fistel Cisl di Milano, Silvio Belleni –, il Maestro Jais, contravvenendo ad un accordo sindacale, si pone in concorrenza con

l’orchestra della Fondazione di cui è direttore e dipendente. E’ inaccettabile perché questo

potrebbe creare un danno economico e di immagine alla Sinfonica, che va tutelata nella sua

centralità e nella sua identità artistica". Il concerto diretto dal Maestro Jais è gratis, previsto alle 15.30. Incongruenza evidente, per il sindacato. Non l’unica, l’elenco dei problemi è lungo, attende una risoluzione.