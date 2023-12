I maestri del presepe danno spettacolo. Esposti a Villa Ghirlanda i loro capolavori

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento, entrato ormai nella tradizione cittadina, con le opere realizzate dai maestri presepisti. Nelle sale di Villa Ghirlanda Silva è stata inaugurata la mostra dei presepi, arrivata alla ventiduesima edizione. Miniature create sapientemente e pazientemente dai maestri ripropongono le scene sacre della Natività e altre più quotidiane, come le riproduzioni dei villaggi contadini e addirittura degli interni delle case. Un lavoro di alta precisione e specializzazione che ogni anno viene anche trasmesso dal gruppo cinisellese dell’Associazione italiana amici del presepio, presieduta da Giuliano Vazzola, ad appassionati e volenterosi corsisti. L’esposizione, diventata ormai un classico nel Natale cittadino, nasce proprio dalla collaborazione tra il Comune, l’Aiap e la sede cinisellese della onlus.

Per ammirare la serie di presepi proposti, l’ingresso è gratuito fino a domenica 7 gennaio. Gli orari: da martedì a venerdì dalle 15 alle 18,30, mentre sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30. La mostra è aperta anche la Vigilia dalle 10 alle 13. Come l’anno scorso, è stato pensato anche uno spin-off, con un’esposizione di presepi “a misura di bambino“ all’interno del centro culturale Il Pertini dal 18 dicembre. I capolavori saranno ad altezza adeguata per i più piccoli, che avranno la possibilità di osservarli da vicino.

La storia della rappresentazione della Natività di San Francesco a Greccio sarà illustrata in un convegno il 15 dicembre in Villa Ghirlanda alle 10,30 con Pier Luigi Bombelli, vicepresidente della Universalis foederatio praesepistica, e Giuseppe Putto, presidente Aiap.

La.La.