I dipendenti tornano sui banchi. Accordo tra Comune e Università: "Formazione continua di qualità"

Firmata tra l’amministrazione e il dipartimento di Scienze umane e dell’Innovazione per il territorio dell’Università degli Studi dell’Insubria una convenzione quadro per la realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento professionale dei dipendenti del Comune, con particolare riferimento al personale educativo. L’accordo nasce dalla volontà dell’amministrazione bustese di favorire la collaborazione con l’università del territorio per valorizzarne la presenza in città e allo stesso tempo promuovere la crescita professionale del proprio personale, a cui è offerta la possibilità di acquisire esperienze di aggiornamento qualificate e funzionali all’attività lavorativa e, quindi, al miglioramento dei servizi alla cittadinanza. Con la firma della convenzione, l’amministrazione riconosce il valore culturale, economico e sociale dell’ateneo, che ha sede negli spazi dei Molini Marzoli e di Villa Manara, e la qualità dell’insegnamento e dei progetti di ricerca che la caratterizzano.

L’iniziativa arricchisce ulteriormente e qualifica la programmazione delle attività formative che vengono messe in campo ogni anno a favore dei propri dipendenti. L’accordo prevede in particolare tre percorsi formativi che si svolgeranno nel 2025. Si tratta di un corso di alta formazione universitaria dedicato alle educatrici di nidi e materne (66 in totale), con rilascio di crediti formativi, un corso di 12 ore sulle competenze trasversali, con l’obiettivo di migliorare le capacità relazionali e comportamentali, al di là delle le competenze prettamente tecniche e professionali, un corso di management “Dirigere la Pa nell’era digitale”, rivolto ai dirigenti, per un totale di 24 ore, con esame finale e rilascio di crediti.

