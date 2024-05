I cittadini:: "Tram interrotto. Ora soluzioni"

"Che fine ha fatto il tram 2?". Lo domandano i cittadini del comitato BovisAttiva segnalando che "il quartiere è rimasto senza il suo principale mezzo di collegamento verso il centro, non più attivo dal capolinea di piazza Bausan fino a via Farini, angolo viale Stelvio, con interruzione della corsia preferenziale". Tutto fermo per via dei lavori di rifacimento dei binari del tram, urgenti, in via Lancetti: uno dei tratti colabrodo finiti sulle pagine di cronaca tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo quando si sono formate voragini in città dopo giorni di pioggia incessante. "Il tratto resta chiuso e non c’è nessun mezzo sostitutivo". I cittadini si sono rivolti al Comune e, nei giorni scorsi, è arrivata la risposta dell’assessora alla Mobilità Arianna Censi: "La sistemazione dei binari di via Lancetti, iniziata ad aprile – si legge – necessita di un intervento più invasivo che richiederà più tempo del previsto. In queste settimane è stata completata la realizzazione di pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, tuttavia la pendenza della strada nella parte centrale non consente il deflusso e facilita il ristagno delle acque".

Quindi "sarà necessario intervenire con un riempimento del sottofondo stradale. L’intervento sarà risolutivo, ma richiederà tempi più lunghi". La stima, apprendiamo, è di 3 mesi. E il comitato chiede soluzioni, nel frattempo: "riparazioni provvisorie al manto stradale della corsia preferenziale, per permettere ai taxi e al filobus 92 di percorrerla alleggerendo così il traffico mattutino, aumento delle corse della 92 e un mezzo alternativo". I cittadini stanno anche preparando una “Caccia al tesoro“ per la festa di quartiere “Viadolcevia“, che sarà il 1° giugno: "Nasconderemo figurine del tram: premio a chi troverà il numero 2".

Marianna Vazzana