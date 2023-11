I carabinieri spiegano agli anziani come difendersi dai raggiri

Una serie di consigli agli anziani per evitare che possano diventare vittime di qualche truffa. Si è svolto nei giorni scorsi nell’auditorium “La Filanda” di Cornaredo un incontro per prevenire il fenomeno le truffe ai danni di persone anziane e soggetti deboli. L’appuntamento è stato organizzato da Auser e Università delle tre età, in cattedra c’era il comandante della stazione carabinieri di Cornaredo, Fabrizio Rosati (nella foto), tra il pubblico molti anziani e cittadini. Nel corso dell’incontro sono state illustrate alcune delle truffe più diffuse, soprattutto quelle porta a porta, che prendono di mira proprio gli anziani, spesso in casa da soli. Sono state date indicazioni su come difendersi e cosa fare nell’immediatezza, chiamando subito il 112. Ro.Ramp.