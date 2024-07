I bambini dei centri estivi a lezione di protezione civile

Oratorio di Groppello per un giorno teatro di momenti educativi per scoprire i segreti della protezione civile. Non solo giochi e gite ma anche lezioni di volontariato (nella foto) coordinate dagli operatori della protezione civile di Cassano d’Adda, un incontro voluto dal parroco don Giacomo Pezzuto inserito nel programma del centro estivo dell’oratorio della parrocchia San Bartolomeo di Groppello. "È stato interessante – spiega Giuliano Mansani coordinatore volontari protezione civile – vedere i bambini molto attenti in quella particolare lezione sulla prevenzione del rischio usata come un gioco". Dalla lezione teoriche si è passati a quella pratica facendo divertire i bambini con le manichette antincendio e radio per le comunicazioni. Ste.Da.