Husky salvata dai vigili del fuoco: era bloccata in una griglia di ventilazione

Sfugge al controllo dei proprietari e infila la testa in una griglia di ventilazione: cane salvato dall’intervento dei vigili del fuoco. È accaduto ieri mattina in un appartamento di via Sant’Adele a Corsico. Protagonista di questa disavventura a lieto fine è Trishi, una femmina di tre anni, splendido esemplare di Husky siberiano. Ieri mattina è sfuggito al controllo dei proprietari e giocando ha infilato la testa in una griglia di ventilazione.

Dopo un primo tentativo andato a vuoto di liberare Trishi da parte dei proprietari, sono scattati i soccorsi, con l’arrivo di una squadra di vigili del fuoco del vicino distaccamento milanese di via Darwin. Con molta attenzione e perizia, i pompieri hanno allargato il foro fino a liberare la testa di Trishi. A detta dei soccorritori la cucciolona è stata molto collaborativa, anche grazie alla presenza dei proprietari che l’hanno coccolata e tenuta tranquilla mentre i vigili del fuoco intervenivano spaccando il muro. Alla fine un piccolo rimprovero per l’animale ma soprattutto la gioia di salutare i suoi “salvatori“. Fra gli interventi che affrontano quotidianamente i vigili del fuoco capitano frequentemente soccorsi agli animali, che vengono effettuati sempre con amore e professionalità. Gli interventi più frequenti nel Milanese e in particolare nel sud Milano sono quelli per salvare caprioli e altri animali che cadono nei Navigli. Spesso questi animali arrivano dai boschi dei parchi della zona o dal parco del Ticino e si avvicinano ai corsi d’acqua per dissetarsi. Se cadono dentro rimangono vittima delle corrente che li trascina anche per chilometri.