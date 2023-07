Humanitas University, due nuove triennali per tecnici di laboratorio biomedico e di radiologia

Milano, 5 luglio 2023 - Due nuovi corsi di laurea triennale alla Humanitas University per l'anno accademico 2023/24 : Tecniche di Laboratorio biomedico e Tecniche di Radiologia medica, ognuno aperto a 25 studenti.

Test e costi

Le attività didattiche si svolgeranno nel Campus di Pieve Emanuele, Milano. Il test di ingresso comune per i due corsi si terrà in modalità online venerdì primo settembre 2023; prevede 100 quesiti con domande su ragionamento logico, chimica, biologia, matematica e fisica. La retta varia da 1.500 a 3.500 euro per anno, a seconda del reddito della famiglia, e sono disponibili due borse di studio che consentono l'esenzione totale per i 3 anni di corso.

Richiesta professionale

L'obiettivo - informa l'ateneo milanese - è formare professionisti esperti nell'utilizzo di tecnologie e processi complessi che includono la robotica, l'automazione dei laboratori biomedici e l'impiego di avanzati scanner di diagnostica per immagini e medicina nucleare, nonché i più moderni acceleratori lineari per la radioterapia. La scelta di arricchire l'offerta didattica volta alla formazione di tecnici si deve alla crescente richiesta di questi professionisti nella sanità. Sotto il profilo didattico - spiega una nota - l'approccio rimane quello che caratterizza Humanitas: focalizzazione sul percorso dello studente, assistito da vicino dai tutor che indirizzano la didattica d'aula e le attività professionalizzanti. A queste ultime è assegnato uno spazio consistente nel piano degli studi.

Professione modernissima

Per Valeria Cento e Marco Francone, presidenti rispettivamente del corso di laurea in Tecniche di Laboratorio biomedico e in Tecniche di Radiologia medica: "Le attività professionalizzanti costituiscono il cuore di un percorso che deve formare, in 3 anni, specialisti in grado di padroneggiare tecnologie e processi complessi e in continuo aggiornamento. I due nuovi corsi costituiscono un'ottima opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, con oltre il 75% dei laureati che trova occupazione a un anno dal conseguimento della laurea".