Hashish sotto terra. Pusher di 29 anni fermato al Corvetto

Il controllo in via Fabio Massimo è scattato a mezzogiorno di mercoledì, innescato da una fonte confidenziale che aveva riferito di un giro di spaccio a cielo aperto nei pressi di un’area dismessa del Corvetto. Così i ghisa in borghese dell’Unità investigazione e prevenzione si sono appostati nella zona e dopo alcuni minuti hanno notato un uomo che somigliava a quello descritto. Gli agenti lo hanno visto chinarsi e dissotterrare qualcosa: quando l’hanno fermato, il trentenne tunisino Farid H., con precedenti specifici, ha consegnato 21,38 grammi di hashish. Le unità cinofile hanno fatto il resto, scovando nell’imbosco altri otto pezzi di "fumo" per un peso complessivo di 592,74 grammi. A quel punto, è scattato l’arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, con direttissima in programma ieri mattina.

N.P.