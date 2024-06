Guasto in metropolitana, linea 2 chiusa tra Cassina de’ Pecchi e Cernusco

Milano, 7 giugno 2024 – Un inizio di giornata complicato per i pendolari che utilizzano la linea 2 della metropolitana di Milano ma, questa volta, gli scioperi non c’entrano, pur essendo venerdì, il giorno in cui di solito le organizzazioni sindacali programmano le astensioni dal lavoro. Niente rivendicazioni dunque ma un semplice, si fa per dire, guasto tecnico che impedisce la circolazione della metropolitana tra le fermate di Cassina de’ Pecchi e Cernusco.

⚠️ M2 è chiusa tra Cassina De' Pecchi e Cernusco. La tratta è sostituita da bus che arriveranno compatibilmente con le condizioni del traffico. Stiamo riparando un guasto lungo la linea. Aggiornamenti sulla app. pic.twitter.com/uUqlHfbzsU — Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) June 7, 2024

L’inconveniente, che tecnici e operai di Atm stanno provando a risolvere nel minor tempo possibile, si è verificato in orario di punta, quando i tanti pendolari dell’hinterland est si recano a Milano per raggiungere ufficio e scuole (oggi è l’ultimo giorno di lezione). Se su tutta la linea verde i tempi di percorrenza sono più lunghi, nella tratta tra Cascina Gobba e Cascina Burrona sono stati predisposti degli autobus sostitutivi “che arriveranno compatibilmente con le condizioni del traffico” si legge sulle pagine social di Atm dove non mancano commenti negativi legati ai disagi e alla difficoltà di salire sui pochi pullman a disposizione, presi d’assalto da centinaia di passegggeri. Poco dopo le 9 è iniziata la riapertura delle stazioni di Cassina de’ Pecchi e Cascina Burrona ma ritardi e disagi rimarranno per buona parte dalla mattinata. Sulla App di Atm aggiornamenti in diretta.