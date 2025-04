"Grazie a chi s’impegna a sostenere la comunità"

Cinque Premi Castellum, le benemerenze cittadine sono state assegnate ieri, come da tradizione, in occasione della Festa della Liberazione. I riconoscimenti sono stati conferiti a cittadini che "si sono distinti per i loro meriti in campo culturale, sportivo e di solidarietà e aiuto del prossimo", esprimono dal Comune.

La prima benemerenza è stata assegnata alla memoria di Maria Rosa Tuzzi, "per lo spirito di servizio e dedizione alla comunità - spiega la motivazione -. Ha donato tempo, cuore ed energie alla parrocchia, all’oratorio Romano Banco e alla scuola materna parrocchiale don Stefano Bianchi, dove le è stato dedicato un salone. Ha accompagnato tante persone nel loro cammino con amore e fede, sempre pronta a sostenere i bisognosi".

Per l’impegno sportivo e sociale, è stato premiato Gianluigi Colnago, da sempre sostenitore "dello sport, in particolare del basket inclusivo a Buccinasco. È stato un giocatore ad alti livelli, poi allenatore e direttore tecnico dell’associazione di basket Bionics".

Il terzo Premio Castellum è stato assegnato a Vito Toscano, "esempio di partecipazione originale alla vita della città, impegnato da decenni come responsabile del sud ovest Milano per la Giornata nazionale della colletta alimentare, attraverso il Banco di Solidarietà di Buccinasco che assiste ogni mese 60 famiglie".

Per l’impegno culturale e sociale, la benemerenza è stata conferita anche all’Accademia dei poeti erranti. "L’associazione, da anni, gestisce la Scuola civica di musica Alda Merini e propone progetti anche per allievi con disabilità. Ape organizza anche iniziative per bambini e ragazzi, eventi culturali di spessore, rassegne, laboratori creativi e sportivi".

Infine, Michele Bellini, presidente del "Circolo Acli don Primo Mazzolari" ha ricevuto il riconoscimento per le attività di "assistenza ai fragili e bisognosi, per la tutela dei diritti civili e per le campagne di sensibilizzazione sui temi del lavoro, dell’integrazione sociale e della pace".

Francesca Grillo