Gravissimo 80enne investito a Melzo: trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda

Investito davanti all’ingresso del vecchio ospedale, gravissimo 80enne melzese. È stato travolto, a quanto risulterebbe sulle strisce pedonali, da un’utilitaria in transito. Sbalzato di diversi metri, è rimasto esanime sull’asfalto. Ora è affidato alle cure dei sanitari, all’ospedale di Niguarda. Il drammatico incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri in viale Gavazzi, il vialone che conduce dalla periferia sud dell’abitato al centro. Il luogo esatto è l’attraversamento pedonale fra l’ingresso del cup ospedaliero e il parcheggio del cimitero. La dinamica esatta dell’investimento è al vaglio degli uomini della polizia locale, a lungo sul posto ieri mattina, ed è stata ricostruita anche con l’ausilio di diverse testimonianze. L’anziano stava attraversando la strada quando su di lui è piombata l’utilitaria, condotta da un 29enne e diretta a quanto sembra verso il centro. La vittima è stata sbalzata in aria ed è piombata sull’asfalto. Sul posto si sono immediatamente diretti i soccorritori della Croce bianca con ambulanza e automedica del 118 e gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto alla chiusura di un tratto di strada per consentire soccorsi prima e rilievi successivamente. L’anziano è stato sottoposto a lunghe manovre di rianimazione e stabilizzato sul posto e poi trasferito in ambulanza all’ospedale di Niguarda, in codice rosso e in condizioni gravissime. Trasferimento al vicino pronto soccorso in codice verde anche per il giovane conducente dell’auto che, dopo lo schianto, è stato colto da malore e sottoposto ad accertamenti sanitari. Allo schianto avrebbero assistito vari cittadini, così come molti melzesi hanno assistito alle operazioni di soccorso. Il luogo dell’incidente è molto frequentato, soprattutto nelle ore del mattino, per via della presenza dell’ospedale e del centro prenotazioni visite ed esami, ma anche per via della vicinanza del cimitero. Gli agenti hanno raccolto testimonianze. Monica Autunno