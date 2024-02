Grave malformazione cardiaca. Neonato sardo vola al Policlinico

Un neonato di Cagliari con gravi problemi di salute è stato trasferito d’urgenza a Milano con un volo speciale dell’Aeronautica. Il piccolo ha un solo giorno di vita ed era ricoverato al Policlinico di Monserrato con un grave problema cardiaco. Si è reso necessario il trasferimento in una struttura specializzata a Milano e la prefettura di Cagliari ha fatto scattare il piano d’emergenza. Un Falcon 900 dell’Aeronautica è decollato dalla base di Ciampino dove ha sede il 31° stormo e ha raggiunto l’aeroporto cagliaritano di Elmas. Qui il piccolo è stato preso in carico, assieme al padre e un’équipe medica, per il trasferimento a Milano dove è atterrato, poco prima delle 15, all’aeroporto militare di Linate. A bordo di un’ambulanza ha poi raggiunto l’ospedale Policlinico di San Donato, dove sarà sottoposto agli esami e alle cure del caso.