Gorgonzola si mobilita per gli alluvionati dell'Emilia, serata benefica con musica Beatles e italiana anni 70"

Una serata benefica a tutta musica, fra Beatles e italiana anni 70, questa sera in piazza, e sabato una raccolta di beni di prima necessità, Gorgonzola si mobilita per gli alluvionati dell’Emilia. L’evento musicale "Insieme per l’Emilia Romagna" è promosso da Pro loco e Fieri della Fiera. Ci si trova alle 19.30 in piazza della Repubblica. Il programma della serata prevede una baby dance per i più piccoli a cura di Francesca Marchetti, che, sempre per divertire i più piccini, si esibirà successivamente in giochi acrobatici con lance di fuoco. Alle 21 voce alle band: sul palco il gruppo "Serie B…tols", repertorio a tutto Beatles e musica italiana. Seguirà R.T.B., ovvero la "Rumming Train Band", con repertorio rock anni Sessanta e Settanta. Le band si esibiscono a titolo completamente gratuito. Lo staff della Pro Loco provvederà all’angolo cucina e birra, preparando salamelle e patatine. Da stasera a sabato 17, giornata di raccolta solidale in favore del comune di Sant’Agata sul Salterno. Sei i punti davanti ai supermercati cittadini, saranno raccolti detersivi, caffè, farina, alimentari conservati, zucchero, prodotti per l’igiene.

Il centro destinatario dell’azione benefica non è stato scelto a caso: "Da giorni e giorni - così la sindaca Ilaria Scaccabarozzi - nel Comune del Ravennate sono presenti i volontari del Gruppo di Protezione civile gorgonzolese, insieme alla colonna mobile lombarda. Nei giorni scorsi avevamo preso accordi con l’amministrazione locale, per poter raccogliere i beni di cui, ancora, si fatica ad approvvigionarsi". Dettagli su orari e punti di raccolta sono sul sito comunale. Monica Autunno