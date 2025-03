Lutto a Gorgonzola, è morta l’assessora Nadia Ornago: lascia un marito e tre figlie

GORGONZOLA – Gravissimo lutto nell’amministrazione comunale e cordoglio in tutta la città: stroncata da un male fulminante è scomparsa a 63 anni Nadia Ornago, esponente di punta della lista civica Insieme per Gorgonzola e assessora in carica ai Lavori Pubblici. La tragica notizia è arrivata nel pomeriggio di domenica, i funerali sono fissati per martedì 4 marzo alle 15. In concomitanza con le esequie è stato proclamato il lutto cittadino, ed è stato annullato il consiglio comunale già previsto per questa sera.

Tutta la città si stringe alla famiglia dell’assessora scomparsa, che aveva marito e tre figlie. Ed è profonda la commozione della sindaca, Ilaria Scaccabarozzi, e di tutto il consiglio comunale. Dal giugno 2023 Nadia Ornago era assessore in carica con deleghe a Lavori e opere pubbliche, Mobilità e viabilità, Politiche dell’abitare, Parchi territoriali, Valorizzazione patrimonio immobiliare, Edilizia pubblica, Edilizia nei quartieri. Dal 2020 al 2023 era stata presidente del Consiglio comunale durante il secondo mandato di Angelo Stucchi.

“La ricordiamo – così l'amministrazione comunale in una nota – come una donna autentica, instancabile lavoratrice a sevizio della comunità, esempio di una politica fatta di impegno e concretezza, capace di incontrare e ascoltare le persone, al fianco di tutte e di tutti”.

I funerali saranno celebrati nella Chiesa Prepositurale dei Santi Protaso e Gervaso, “si invitano pubblici esercizi, gli esercizi commerciali ed artigianali, le attività produttive, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali e culturali, i titolari di ogni genere di attività presenti sul territorio e la cittadinanza nella sua interezza a manifestare il proprio cordoglio e la vicinanza della comunità ai familiari, nelle forme ritenute opportune e comunque rispettando il silenzio”. Gli uffici comunali rimarranno chiusi al pubblico nel pomeriggio, per permettere ai dipendenti di partecipare al rito funebre.