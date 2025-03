Gorgonzola, duello sul Pgt. Il Comune vince al Tar. In arrivo uno studentato e più spazio per il sociale

Il Comune porta "a casa" la partita al Tar con gli operatori, nel futuro Pgt anche la rivoluzione in zona Villa Pompea, in arrivo, oltre probabilmente a case e altri interventi, anche uno spazio destinato al sociale: fra le ipotesi quella di un complesso per "housing universitario", dunque uno studentato, e mini-alloggi o attività diurne per persone con disabilità. Il maxi piano attuativo che dovrà prevederli si sviluppa nell’area fra via Mattei e via Pastore, zona stazione della metropolitana, ed è in itinere da tempo. È stato altresì al centro di un lungo braccio di ferro fra Comune e operatori proponenti, conclusosi, almeno per una fase e con accoglimento sostanziale delle posizioni dell’Amministrazione, davanti al Tribunale amministrativo regionale. La presentazione del progetto, a cura di due società immobiliari, risale a tre anni fa. Dal 2023 ad oggi un confronto teso fra il Comune e i privati su previsioni, indirizzi e tipologia di intervento, opere accessorie e standard, culminato prima in un atto di diffida da parte dei privati (che avevano chiesto in seguito anche la nomina di un commissario "ad acta" per l’adozione del piano prima versione) e poi nelle carte bollate. Nel ricorso presentato al Tar una ventina di punti, tutti esaminati. La priorità degli interventi con finalità sociale era stata inserita a chiare lettere in una delibera di indirizzo dell’amministrazione comunale. Lo studentato un obiettivo possibile, su un’area che dista poche decine di metri dalla metropolitana.

Via libera dunque a una nuova fase di confronto, salva la possibile scelta degli operatori di presentare ricorsi in appello. Da Villa Pompea al resto della città, il pre-Pgt prosegue su area allargata e su altri temi. Nei prossimi giorni dovrebbe essere selezionato il soggetto "facilitatore" che si occuperà della ricognizione sull’area ex Bezzi, anch’essa nodo nevralgico del futuro urbanistico cittadino. E due incontri sono fissati per la "restituzione", alla presenza degli assessori Maria Cristina Gioia e Alberto Villa, del percorso partecipato, legato alla futura stesura del Pgt, che ha coinvolto circa 170 ragazzi di terza media della città. Invitati a lavorare, sotto il coordinamento del centro studi Pim, sul tema "Scuole a Gorgonzola come luogo del cuore e di identità".