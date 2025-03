Gorgonzola città del formaggio: "Il giorno dell’orgoglio apre un anno di eventi"

"Oggi per noi è il giorno dell’orgoglio", folla di autorità, associazioni e cittadini: e Gorgonzola è ufficialmente "Città del Formaggio 2025". La cerimonia di attribuzione del titolo assegnato da Onaf, l’organizzazione nazionale di assaggiatori di formaggio, si è tenuta nel fine settimana. Trainerà, di qui ai prossimi mesi, eventi, iniziative, raduni e appuntamenti a tema caseario o comunque enogastronomico. Una vera rampa di lancio. Non l’unica.

Fra pochi giorni, infatti, si va a Roma: dove il titolo di "Sagra di qualità" sarà ufficialmente assegnato alla Sagra nazionale del gorgonzola dop, lo straordinario evento firmato dalla Pro Loco che ha superato quest’anno il traguardo dei centomila visitatori. Un tavolo ricco alla cerimonia, cui sono seguiti una visita guidata della città e naturalmente un momento conviviale: la delegazione di Onaf, capitanata dal presidente Pier Carlo Adami; il consorzio del gorgonzola dop di Novara, presente il direttore Stefano Fontana; l’amministrazione comunale di Novara, a sua volta pronta a ricevere il titolo, nella persona dell’assessora alla cultura Maria Cristina Stangalini. E naturalmente tanta Gorgonzola: la sindaca Ilaria Scaccabarozzi, la presidente Pro Loco e madrina della sagra Donatella Lavelli, l’assessore al Commercio Gianluca Villa, e in sala forze dell’ordine, consiglieri comunali, associazioni, tanti cittadini.

Un percorso, quello che ha portato al titolo, che dura da molto tempo. Il gorgonzola non un formaggio qualunque, "ma un prodotto iconico, uno dei prodotti italiani più amati al mondo - così Adami -. A oggi sono 32 le città italiane che hanno ricevuto il riconoscimento di Città del Formaggio. Diverranno via via di più. Ma come Onaf proporremo anche l’istituzione di una Giornata Nazionale del Formaggio, un prodotto nostro, un valore. Ringrazieremo chiunque ci sosterrà in questo percorso".