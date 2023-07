Paura alla fermata di Gorgonzola: autista Atm aggredito sul bus. Lo salvano i passeggeri / VIDEO

Gorgonzola (Milano) – Paura alla fermata dei bus di Gorgonzola, dove ieri pomeriggio passeggeri e autista di un mezzo diretto a Gessate hanno vissuto attimi di terrore a causa dell’aggressione di due uomini fuori controllo. Aggressione che è stata immortalata in un video girato dall’interno del mezzo, dove si vede il terrore dei passeggeri ma anche il coraggio di chi ha chiamato i soccorsi e di chi si è fisicamente messo in mezzo tra i due esagitati e l’autista.

I due uomini infatti avevano preso di mira il conducente, per motivi non noti, e hanno iniziato a inveire e a minacciarlo, con anche pugni e spintoni, cercando anche di salire a bordo. Grazie all’aiuto di alcuni passeggeri la furia dei due è stata contenuta e dopo qualche lunghissimo minuto il bus è riuscito a chiudere le porte e a ripartire.

L'aggressione si è registrata fuori dalla stazione di Gorgonzola

Dura la denuncia degli esponenti di centrodestra in Regione (e non solo). “Ancora una volta, sia il conducente che il graduato intervenuto, hanno ricevuto minacce, insulti ed anche diversi tentativi di scippo da alcuni malviventi che hanno inveito più volte contro loro senza motivi particolari. Per fortuna sono intervenuti alcuni cittadini in difesa dei due lavoratori. Siamo ai soliti trattamenti che da anni tutto il personale del trasporto pubblico locale, sia di superficie che delle metropolitane, costantemente riceve e subisce. Ma il sindaco Sala e l'amministratore delegato Giana hanno intenzione di intervenire? Quanto tempo dovrà andare avanti questa situazione? Stiamo parlando di lavoratori che, ogni giorno, solamente per esercitare il proprio lavoro, rischiano costantemente la loro pelle perché dei delinquenti, senza motivi particolari, li aggrediscono e picchiano”: così Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia.

"Ennesimo episodio di violenza nei confronti del personale di Atm. Questa volta è accaduto alla stazione dei bus di Gorgonzola dove un autista è stato insultato e aggredito da alcuni uomini che cercavano di entrare a tutti i costi sul mezzo pubblico. Una violenza dilagante che è inaccettabile e che mette a rischio tutti i giorni l'incolumità dei lavoratori del trasporto pubblico locale". Così in una nota Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza della Regione Lombardia. "Esprimo la mia solidarietà al conducente e mi preme ringraziare i passeggeri che hanno difeso l'autista e hanno impedito che l'aggressione comportasse conseguenze ancora più gravi - continua La Russa-. Mi auguro, inoltre, che l'operatore sia a conoscenza della possibilità di essere risarcito grazie al fondo di indennizzo da me voluto e creato nella passata legislatura a favore degli operatori del trasporto pubblico regionale e locale vittime di reati subiti nello svolgimento dei propri compiti di servizio. Una misura importante che vuole affermare con forza la presenza di Regione Lombardia al fianco dei lavoratori del trasporto pubblico. Quest'anno già due operatori aggrediti hanno chiesto l'attivazione del nostro fondo e sono stati risarciti", conclude.

"Un'aggressione vile e incresciosa. Un episodio di violenza inqualificabile, che dimostra ancora una volta la necessità, ormai diventata emergenza, di maggior sicurezza a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale". Così Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile della Lombardia, interviene in merito all'aggressione subita dal conducente di un autobus Atm e di un graduato nella stazione di Gorgonzola. "Massima solidarietà agli operatori Atm aggrediti - aggiunge Lucente -; mi auguro che le indagini siano celeri e gli inquirenti assicurino alla Giustizia gli autori dell'aggressione. Non è possibile rischiare la vita nell'espletamento della propria professione. La sicurezza viene prima di tutto, sia per i viaggiatori sia per il personale di bordo. A disposizione del Comune di Milano per valutare insieme ogni possibile soluzione e misura che garantisca maggior sicurezza sui mezzi".