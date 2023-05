Gli stili di vita e la prevenzione Via agli incontri

Al via un ciclo di incontri messi in campo dall’Asst Rhodense per la promozione dei corretti stili di vita e la prevenzione delle patologie croniche più frequenti. Il primo appuntamento si terrà domani presso la biblioteca comunale di Bollate, dalle ore 10 alle ore 12.15.

All’incontro parteciperanno medici, infermieri, fisioterapisti e dietisti dell’Asst Rhodense che parleranno di corretta alimentazione e di attività fisica, come fattori fondamentali per la cura e della prevenzione delle patologie croniche. In particolare si parlerà di malattie cardiovascolari, patologie respiratorie croniche e il diabete. Diversi studi scientifici hanno dimostrato l’importanza della prevenzione e della promozione della salute per ridurre l’incidenza delle malattie e la mortalità. Ingresso libero.

Ro.Ramp.