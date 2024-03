Gli open day di prevenzione per l’8 Marzo

Venerdì che è l’8 marzo e soprattutto sabato le Ats lombarde organizzano open day dedicati agli screening e alla vaccinazione antitumore gratuiti rivolti alle donne, ha annunciato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. Cioè il pap test (ripetibile ogni tre anni dai 25 ai 29), l’Hpv test (ogni cinque anni dai 30 ai 64), il vaccino anti Hpv (gratis per le ragazze dagli 11 ai 26 anni, per le appartenenti a categorie a rischio e pure per i maschi dagli 11 ai 18 anni), e la mammografia, gratuita una volta l’anno dai 45 ai 49 e una volta ogni due dai 50 ai 74. Quest’ultimo screening è prenotabile direttamente sul sito prenotasalute.regione.lombardia.it, per conoscere luoghi, date e modalità con cui accedere agli open day per gli altri screening e l’anti Hpv occorre consultare i siti delle Ats di riferimento. Il programma per l’Ats Metropolitana di Milano e Lodi si trova su internet all’indirizzo www.ats-milano.it/notizie/open-day-screening-prevenzione-marzo-2024, suddiviso per le otto Asst e l’Irccs che partecipano. Gi.Bo.