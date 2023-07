Gli ombrelli che colorano Rho Sospesi tra applausi e critiche

Colorati, allegri, da giorni oggetto di commenti pro e contro: sono gli ombrelli appesi in piazza san Vittore a Rho, proprio sopra le Ellissi, le sedute progettate dall’architetto Cino Zucchi. A promuovere l’iniziativa è stato l’assessorato al Commercio che ha voluto rendere più bella la piazza con un nuovo elemento decorativo, copiando l’idea degli ombrelli colorati, sospesi e mossi dal vento, che è nata nel 2012 in Portogallo, precisamente ad Águeda: da lì in poi l’uso si è diffuso in tutta Europa. In questo modo dà un tocco di colore alla città, creando anche una piacevole ombra nelle giornate più calde.

"Abbiamo voluto colorare l’estate di chi resta in città, creando allo stesso tempo un po’ di ombra sulle panchine. Si tratta di un’installazione che durerà qualche mese, fino allo Sbaracco di settembre, e che vuole accompagnare chi passeggia per Rho e chi fa shopping con una nota allegra", dichiara l’assessore Maria Rita Vergani. L’installazione rientra tra le iniziative organizzate per rilanciare il Distretto Urbano del Commercio (Duc), tra cui il Giovedì Summer Fest, una serie di eventi per il giovedì sera nei mesi di giugno e luglio, con negozi aperti, street food, musica, laboratori per bambini e tante sorprese. Oltre a commentare, i cittadini sono invitati a scattare foto con gli ombrelli da condividere sui social, taggando il Comune e utilizzando l’hashtag #bellarho: le foto saranno condivise e le più belle saranno usate per la copertina del periodico comunale.

Roberta Rampini