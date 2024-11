Gli ex consiglieri comunali in campo per il futuro della città

La carica degli ex per il futuro di Milano. L’appuntamento è per oggi alle 11 nell’aula consiliare di Palazzo Marino. Il luogo ideale per presentare la nuova associazione formata dagli ex consiglieri comunali milanesi.

Lo scorso 18 marzo il primo segnale era stato dato proprio dall’assemblea municipale, che aveva approvato con 26 voti favorevoli e 4 astenuti una mozione presentata da Enrico Marcora (FdI) che annunciava la costituzione dell’associazione degli ex consiglieri, costituita poi davanti a un notaio lo scorso 30 settembre. Il Comitato promotore ha eletto presidente Luigi Corbani (ex vicesindaco e assessore alla Cultura), vicepresidenti Maria Luisa Sangiorgio e Franco De Angelis, tesoriere Diego Masi, segretario generale Claudio Santarelli, responsabile per la comunicazione Roberto Caputo e nell’ufficio di presidenza Roberto Biscardini, Massimo Ferlini, Paolo Malena e Basilio Rizzo. Tutti ex eletti in Consiglio: di centro, destra e sinistra.

Tra gli aderenti all’associazione ci sono anche l’ex assessore comunale e presidente di Regione Lombardia Piero Bassetti, gli ex sindaci Gabriele Albertini e Piero Borghini e, ancora, Tiziana Maiolo e Marilena Adamo. "L’idea per cui è nata l’associazione è mettere insieme gli ex consiglieri comunali per animare il dibattito politico-culturale cittadino sui temi che riguardano il futuro della città – spiega Corbani –. Ci mettiamo a disposizione del Consiglio comunale e dei Municipi per valorizzare lo strumento di democrazia e partecipazione rappresentato dall’assemblea. Vorremmo anche contribuire a realizzare un sito Internet che racconti la storia dei sindaci, delle Giunte e dei Consigli comunali dal Secondo Dopoguerra in avanti".

I nodi che gli ex consiglieri vogliono affrontare? Il rapporto tra città e area metropolitana, il caso edilizia in merito al conflitto Comune-Procura e l’evoluzione demografica della metropoli, sempre più anziana.

M.Min.