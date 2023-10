Gli esperimenti di pedagogia in nidi e materne

Oltre mille bambini sono stati coinvolti in 82 percorsi laboratoriali di lettura inclusiva, con più di 300 educatori, per un totale di 650 incontri. “Ricerca Azione Lettura Inclusiva” è uno dei progetti (svolto con L’Abilità Onlus e Codici) che è stato presentato in “Cornici“, la due giorni dedicata al racconto dei percorsi di ricerca, formazione e innovazione pedagogica sviluppati negli ultimi anni dai nidi, dalle sezioni primavera e dalle scuole dell’infanzia del Comune in collaborazione con università, associazioni e terzo settore. Il secondo è “In&Out”, in collaborazione con Cattolica, Bicocca, Comin, Koinè, Equa e Muba: 160 laboratori per 3.500 bambini. "Siamo stati capaci di affinare lo sguardo sui nostri bambini e sulle nostre bambine, di migliorare gli strumenti pedagogici ed educativi a nostra disposizione e fare tesoro delle competenze di chi ha arricchito il nostro percorso, che ci aiuteranno a migliorare ogni contesto e ogni processo educativo – sottolinea la vicesindaco e assessore all’Istruzione Anna Scavuzzo –. L’inclusione è parte integrante del nostro fare educazione, lavoriamo ogni giorno per rendere speciale e importante ciascuno dei nostri bambini, in un contesto che offra bellezza, cura e accoglienza". Si.Ba.