Milano - Compleanno speciale per la signora Giuseppina, che ha compiuto 104 anni e ha ricevuto gli auguri e la visita della vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti. Insieme a loro, nella Rsa ‘Mater Sapientiae’ di via Varazze, a Milano, erano presenti i familiari, altri ospiti e il personale della struttura dove è ricoverata la centenaria.

"Un appuntamento straordinario quello odierno - ha spiegato l'assessore al Welfare - che in un periodo come questo rappresenta un vero inno alla vita, ma anche un esempio di tenacia e determinazione da seguire. Un momento conviviale ancor piu' significativo se pensiamo a come la quotidianita' delle Rsa sia stata messa a lungo a dura prova. Motivo che mi ha spinto a intervenire per portare gli auguri alla signora Giuseppina e attraverso di lei il mio rallegramento a tutti gli ospiti delle strutture lombarde. Tanto e' vero che una delle nostre priorita', all'inizio della campagna vaccinale, e' stato proprio mettere in sicurezza gli ospiti e gli operatori delle Rsa. Anche per questo partecipare a una giornata cosi' oggi e' ancor piu' bello". "Un traguardo significativo condiviso con tutto il team che lavora qui - ha aggiunto Elisabetta Cattaneo, responsabile della struttura - soprattutto considerato il difficile e lungo periodo della pandemia".

La Rsa e' parte del gruppo Edos che gestisce 16 residenze sanitarie assistenziali tra Lombardia e altre quattro regioni per un totale di quasi 1400 posti letto. Ed e' ospitata in un edificio che si sviluppa su 4 piani ed ha all'esterno due giardini con gazebo, panchine e camminamenti. Giuseppina e gli altri ospiti della struttura ricevono qui ogni giorno le attenzioni di fisioterapisti, Oss, medici, infermieri e animatori per attivita' assistenziali, sanitarie e riabilitative, e diversi percorsi ricreativi. "Un ringraziamento alla vita - ha concluso Erica Sibillo, direttore sanitario - che, per quanto particolare, merita di essere vissuta come ci viene donata, in un anno 'strano' dove ci guardavamo negli occhi per darci forza l'uno con l'altro per andare avanti e proteggere gli ospiti, improvvisamente soli con noi e affidati a noi"