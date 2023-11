“Giro di prefetti“. Claudio Sgaraglia approda a Milano

Claudio Sgaraglia è il nuovo prefetto di Milano che arriva a raccogliere il testimone di Renato Saccone. Romano, di 63 anni, è laureato in Giurisprudenza ed è stato prefetto di Perugia da luglio del 2018 fino a luglio del 2020, quando è diventato capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali.

Entrato in carriera a dicembre 1987, è stato destinato alla direzione per l’Amministrazione generale e per gli Affari del personale, occupandosi di gestione del personale della carriera prefettizia. Nel “giro di prefetti“, al suo posto, come Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, arriva da Napoli Claudio Palomba. A guidare la prefettura del capoluogo partenopeo sarà invece il prefetto Michele Di Bari. Lo ha deciso, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Consiglio dei ministri nella riunione di ieri.