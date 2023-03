Giovani in viaggio, la mostra in aeroporto

La salute mentale come percorso, a volte impervio, ma dove è anche possibile trovare degli appigli e creare un tessuto di relazioni. È questo il senso della mostra fotografica "Giovani in viaggio" che, a cura dell’Asst Melegnano Martesana, è stata Inaugurata ieri all’aeroporto di Linate (ingresso 4 - partenze). Protagonisti i ragazzi e le ragazze - una sessantina in totale, di età compresa tra i 16 e i 24 anni - del "progetto Giovani", un servizio di prevenzione e intercettazione precoce delle patologie psichiatriche. "Nata dalla collaborazione fra le operatrici del nostro servizio e don Fabrizio, cappellano degli scali Sea, la mostra ritrae i giovani mentre compiono un viaggio, in senso fisico oppure psicologico. È la metafora del percorso della vita, un tema che ci sembrava indicato proporre in un contesto come quello di un aeroporto, simbolo del viaggio per eccellenza - spiega Federico Durbano, direttore del dipartimento di salute mentale e delle dipendenze dell’Asst Melegnano e Martesana -. Pur consapevoli delle difficoltà di un ambito complesso come quello della salute mentale, il messaggio che si vuole lanciare è certamente positivo. Un doveroso ringraziamento a chi ha collaborato all’iniziativa: Sea, la cappellania di Linate e IgpDecaux". La mostra resterà in esposizione fino al 12 aprile; poi l’obiettivo è farla diventare itinerante in tutti gli scali lombardi. A.Z.