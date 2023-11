Giovane scomparsa da 10 giorni. Il Villoresi restituisce il suo corpo

La telefonata è arrivata alla centrale operativa del 112 intorno alle quindici. Un passante segnalava di aver visto un corpo nella acque del canale Villoresi, all’altezza della Fametta, dietro la stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Rho, una squadra di specialisti del soccorso acquatico e sommozzatori provenienti dal comando di Torino, che hanno recuperato dalle fredde acque del canale il corpo senza vita di Zhou Zhou, 34 anni, la giovane di origine cinese che la notte tra sabato 18 e domenica 19 novembre si era allontanata dalla sua abitazione di via Torino, dove viveva con la famiglia.

Tragico epilogo dunque per la giovane donna cinese, che lavorava come estetista e che da dieci giorni non si sapeva più nulla. Aveva ancora gli abiti addosso, il corpo non presentava uno stato di avanzata decomposizione e, da un primo esame da parte dei carabinieri della locale stazione, non ci sarebbero segni o contusioni che fanno pensare che la 34enne possa essere stata picchiata, spinta o abbia subito violenza. L’ipotesi è che si sia trattato di un gesto volontario.

Era stata la mamma, una 53enne, a denunciare la scomparsa della figlia. Se n’era accorta subito che quella notte non era più in casa, l’aveva cercata con esito negativo. La domenica mattina si era recata in caserma e aveva raccontato ai carabinieri che la figlia si era allontanata da casa portando con sé il permesso di soggiorno e il cellulare, che risultava spento dal giorno della scomparsa. Inoltre aveva spiegato che la figlia soffriva di alcuni disturbi psicologici e che aveva bisogno di prendere alcuni farmaci. I carabinieri avevano avviato le ricerche della giovane. Il suo allontanamento da casa, di notte e da sola, era sembrato subito una fuga volontaria, ma la famiglia non era stata in grado di trovare una spiegazione.

Zhou era nata in Cina e si era trasferita in Italia quando era molto piccola con la famiglia. Aveva frequentato le scuole elementari e medie a Milano e poi con profitto la scuola per estetisti. Da anni lavorava in un centro estetico ad Arese. Ieri pomeriggio dopo dieci giorni di ansia per la famiglia e ricerche il suo corpo è affiorato dalle acque del canale Villoresi.