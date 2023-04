Giovane cinese accoltellato È gravissimo

É stato portato al Niguarda in condizioni gravissime Kelei Liu un cinese di 25 anni, aggredito a coltellate all’interno del ristorante “Houjie”, molto frequentato, in via Lomazzo 14, zona Paolo Sarpi. L’aggressore, un connazionale, già identificato, si è accanito con il coltello sulla mano destra del 25enne al punto da tranciargliela quasi di netto e poi avrebbe continuato con le coltellate al torace. L’aggressione particolarmente violenta è avvenuta all’ora di pranzo. Le Volanti della polizia sono intervenute in via Lomazzo, poco prima delle 15, sul posto la Scientifica per i rilievi e gli accertamenti. La vittima trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda è stata sottoposta ad un intervento chirurgico.

Intanto sono in corso le indagini della polizia per capire da cosa possa essere stata generata tale violenza.

Quali motivi si nascondono dietro l’aggressione?

La causa di tanta rabbia è da ricondurre a motivi economici?

O ad altre questioni personali?

A chiarirlo saranno i testimoni e le persone che conoscono il 25enne caduto vittima di tale furia cieca.

Intanto l’aggressore è accusato di tentato omicidio.

An.Gi.