Giornata della Memoria 2025, saperi e testimonianze come strumenti di civic engagement

Milano, 23 gennaio 2025 – In occasione della Giornata della Memoria 2025, l’Università Milano Bicocca organizza il convegno ‘Le forme del ‘Lavoro della Memoria’. Saperi e testimonianze come strumenti di civic engagement’, rivolto alla comunità accademica, alla cittadinanza, agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado. L’appuntamento è per lunedì 27 gennaio, alle 9.30, nell'Aula Magna dell’ateneo (Edificio U6 "Agorà", piazza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano).

Dopo i saluti della rettrice dell’Università di Milano- Bicocca, Giovanna Iannantuoni, esperti e accademici di diverse discipline (storia, filosofia, psicoanalisi, cinema, letteratura, pedagogia ed educazione) affronteranno il tema della memoria come fondamento della comprensione collettiva e individuale. Un’occasione di riflessione e dialogo interdisciplinare sui molteplici significati e strumenti della memoria, sulle forme del lavoro della memoria in una prospettiva di civic engagement. Con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza del passato e il suo ruolo nella costruzione di una società impegnata e responsabile. Qui il form per iscriversi all’evento.

Il programma

9:30 - Saluti Istituzionali Rettrice Università di Milano-Bicocca - prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Chair: prof. Luca Mocarelli e prof.ssa Maria Grazia Riva – Università di Milano-Bicocca

Il lavoro della Storia: Il bisogno della Storia: memoria/memorie tra uso e abuso prof.ssa Barbara Bracco - Università di Milano-Bicocca

Il lavoro della Filosofia: La memoria come simbolo prof. Elio Franzini – Università degli Studi di Milano

Il lavoro del Cinema: Oppenheimer. Tra etica, scienza e tecnica prof. Gianni Canova – Università IULM

Il lavoro della Psicoanalisi: Il lavoro della psicoanalisi come testimonianza e comunità di Tikkun Olam per riparare il futuro prof.ssa Clara Mucci – Università di Bergamo

Il lavoro della Letteratura: Primo Levi: il senso del ricordo prof. Mario Barenghi - Università di Milano-Bicocca

Il lavoro della Pedagogia e dell’Educazione: Scuola e saperi per il ‘presidio’ della memoria prof. Matteo Schianchi - Università di Milano-Bicocca

12:00 – Chair: prof. Luca Mocarelli - Dibattito

12:30 - Conclusioni - prof.ssa Patrizia Steca – Università di Milano-Bicocca