Giornata dei Giusti: "Sono un esempio per tutti noi"

Le riflessioni degli adolescenti commuovono Pioltello, il microfono in via Rieti restituisce i loro pensieri più profondi nella Giornata Europea dei Giusti. Quest’anno si onora la memoria di grandi atleti che "hanno messo a repentaglio la propria vita per gli altri". Un messaggio recepito dai quattordicenni. "Impariamo ad andare controcorrente", "a pensare con la nostra testa", "a difendere chi è in difficoltà". Mattinata piena di significato, protagonisti, gli studenti di prima e terza media del Mattei-Di Vittorio. La cerimonia al Giardino dei Giusti, inaugurato nel 2019 "a distanza di sei anni ci troviamo per ribadire che queste persone hanno fatto davvero la differenza nella storia e mai come oggi ne abbiamo bisogno", ha detto la sindaca Ivonne Cosciotti.

Cinque le vicende al centro dell’appuntamento: Bronislaw Czech, sciatore polacco che si unì alla Resistenza; Antonio Maglio, padre delle Paralimpiadi, medico, che con le sue intuizioni ha rivoluzionato la percezione della disabilità attraverso lo sport-terapia; Harry Seidel, il ciclista che contribuì alla fuga di oltre 100 persone dalla Germania Est attraverso la costruzione di tunnel sotto al Muro di Berlino. Dana ed Emil Zatopek, campioni di atletica che sostennero la "Primavera di Praga" e pagarono il loro dissenso con la morte civile e Khalida Popal, calciatrice e attivista fondatrice della nazionale femminile di calcio dell’Afghanistan che nel 2021 ha organizzato il salvataggio di 300 persone in fuga dai talebani. "Vi auguro di essere persone giuste nel momento in cui vedete un sopruso - il pensiero della prima cittadina per gli studenti ". I ragazzi hanno replicato con parole che arrivano dritte al cuore. "Lo sport è uno strumento di riscatto", "abbatte le barriere": questa la convinzione più forte. "È giusto chi rispetta la cultura e la religione degli altri", "chi ha il coraggio delle proprie idee", "chi sceglie il bene supera gli ostacoli". Bar.Cal.