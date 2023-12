Giocattoli in dono, negozi aperti . Spettacoli e laboratori

Fine settimana con iniziative per il Natale e l’inaugurazione di due negozi. Sabato dalle 11 alle 13 “Oplà green” si presenta ai cittadini con un menù di degustazione in via Bertola e un momento musicale. Dalle 9.30 alle 13 si svolgerà l’open day di Astrolabio in via Cadorna, il Centro polispecialistico per il benessere della persona. Dalle 15 si inaugura in via Repubblica il nuovo negozio di fiori “Verde diem” che prende il posto della precedente attività floreale. Da oggi fino al 16 dicembre, tutti i pomeriggi dalle 14, si possono portare dei giocattoli al Circolo, destinati ai bambini di famiglie fragili. Sabato pomeriggio i bambini potranno vivere la magia di Harry Potter in piazza Pertini, con il cappello parlante, una caccia al tesoro e il gioco libera l’elfo. E la sera va in scena al Teatro Nuovo di via Cascina del Sole, "Frammenti di coppia" della compagnia teatrale novatese I Cristallini. Domenica 3 dicembre nella scuola dell’infanzia Sacra Famiglia ci sarà il Villaggio di Babbo Natale, con spettacoli , trucca bimbi e laboratori natalizi. Domenica 3, 10 e 17, lungo la via Repubblica pedonale e in piazza Pertini negozi aperti. D.F.