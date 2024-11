Gino Panaiia scomparso da Zibido San Giacomo, cos’è successo al 25enne? Le ipotesi

Milano, 4 novembre 2024 – Dov’è Gino Panaiia? Il giovane è scomparso la sera di Halloween da Zibido San Giacomo, paese di quasi 7mila abitanti nelle campagne tra il Naviglio Pavese e il Parco del Ticino. Capelli neri e occhi castani, Gino ha 25 anni, è alto 175 centimetri e pesa un’ottantina di chili. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto blu e aveva un marsupio contenente il portafoglio e il telefono cellulare, che al momento risulta spento.

Di lui non si hanno più notizie dalla notte tra giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre, quando, dopo aver trascorso una serata in un locale in compagnia di alcuni amici, si è allontanato alla guida di un motorino Piaggio grigio Liberty 1505 targato DJ92588. Viene ripreso anche dalle telecamere del locale.

Diverse le ipotesi su quanto potrebbe essere accaduto a Gino Panaiia. Il giovane potrebbe essere andato via dal locale dopo un diverbio con qualcuno? E per quale motivo potrebbe esser nata la discussione? Oppure è rimasto vittima di un incidente in piena notte percorrendo una delle stradine di campagna intorno a Zibido? I carabinieri stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti in cui il 25enne è stato visto.

Per ora l’unica certezza è che sono in corso le ricerche nella zona ad opera dei carabinieri che stanno perlustrando stradine e viottoli. Sul posto potrebbero arrivare anche i cani dell’unità cinofila. Stando a quanto racconta il Corriere della Sera, la storia si infittisce con il ritrovamento dello scooter, abbandonato ai margini di un campo, con il frontalino quasi danneggiato ma senza apparenti segni di incidente grave. Il casco bianco è stato rinvenuto gettato nell’erba a circa 20 metri di distanza, mentre il giubbotto e una scarpa singola sono stati trovati a quasi 500 metri dal veicolo, lungo la strada sterrata che porta alla cascina Casiglio. Il giorno dopo, un passante ha trovato il portafoglio di Gino, ma del telefono e del giovane non c’è ancora alcuna traccia.

L'appello per il giovane scomparso a Zibido San Giacomo

Tanta la preoccupazione tra amici e familiari che ritengono "possa trovarsi in difficoltà", e da qui l’appello a chiunque lo vedesse a contattare le forze dell’ordine al 112 o a chiamare al numero 380.7814931 l’associazione Penelope Lombardia, cui la famiglia si è rivolta proprio per la provata competenza in casi di persone scomparse.