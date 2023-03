Giardino di Villa Arconati, visita guidata alla scoperta delle meraviglie

È uno dei pochissimi giardini alla francese della Lombardia, uno dei 134 luoghi vincitori del Bando Pnrr per il restauro e la valorizzazione dei parchi, luogo d’incontro tra natura e architettura. Stiamo parlando del Giardino Monumentale di Villa Arconati a Castellazzo di Bollate che oggi e giovedì 16 marzo in occasione della "Giornata nazionale del Paesaggio 2023" promossa dal ministero della Cultura apre le porte al pubblico per una visita guidata. Due appuntamenti voluti dalla Fondazione Augusto Rancilio da anni impegnata in progetti di recupero e valorizzazione della "piccola Versailles". Una passeggiata accompagnati dalle guide Far in un percorso di visita più lungo di quello tradizionale, nei dodici ettari del Giardino, alla scoperta degli ambienti più importanti da un punto di vista storico-artistico e architettonico, come i teatri dedicati ai miti classici: quello di Diana in particolare dotato di arditi meccanismi idraulici, quello di Andromeda, con una pavimentazione a mosaico che offriva lo scherzo di tanti piccoli zampilli che partivano da terra e il Teatro di Ercole celebra l’elemento maschile, la stirpe Arconati. Ma anche ambienti meno conosciuti ma altrettanto suggestivi, come il laghetto, l’antica voliera e il labirinto. La visita consentirà di scoprire gli ambienti che saranno interessati, tra il 2023 e il 2024, dagli interventi di restauro finanziati dalla vincita del bando Pnrr dell’Unione Europea.

"I lavori di riqualificazione e restauro del Parco Storico di Villa Arconati e di due ambiti adiacenti la proprietà, sono iniziati da settimane - dichiara Paolo Alleva, agronomo e progettista delle opere a verde - tra questi la riqualificazione del filare di platani lungo via Diana. Nel parco storico invece, è previsto il ripristino delle carpinate principali con un intervento di reintegrazione di di nuovi alberi di Carpino bianco". Stamattina la visita inizia alle 11, giovedì alle 15. Villa Arconati riaprirà al pubblico domenica 26 marzo. Ro.Ramp.