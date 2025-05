Giannasi e Airc. Premio speciale alla ricercatrice

È stato consegnato nei giorni scorsi in piazza Bruno Buozzi da Dorando Giannasi e Daniele Finocchiaro (Consigliere Delegato Fondazione Airc) alla dottoressa Roberta Cacciatore, ricercatrice dell’Istituto Europeo di Oncologia, l’assegno simbolico per il finanziamento di un anno della borsa di studio AIRC Italy Pre-Doc grazie alla quale la giovane scienziata potrà portare avanti il proprio progetto per approfondire i meccanismi di regolazione della proteina p53 nella proliferazione dei tumori.

Da diciotto anni Giannasi sostiene con continuità le ricercatrici e i ricercatori AIRC organizzando un evento annuale di raccolta fondi che coinvolge per un’intera giornata il personale e la clientela dello storico chiosco. Un appuntamento che si tiene nel mese di settembre e che, di anno in anno, è costantemente cresciuto generando un vero e proprio circolo virtuoso che ha permesso di raccogliere risorse per finanziare il corrispettivo di 12 borse di studio annuali, progetti dedicati al percorso di crescita e specializzazione di giovani ricercatori in centri oncologici di eccellenza.

"Sono molto felice di aver vinto questa borsa di studio AIRC intitolata a Giannasi frutto del generoso contributo di tantissimi donatori – spiega la ricercatrice Roberta Cacciatore –. Voglio ringraziare Dorando Giannasi e tutte le persone che hanno contribuito al finanziamento della borsa che mi consentirà di proseguire il mio programma di dottorato di ricerca sviluppando i miei studi in campo oncologico. La ricerca sta facendo progressi importantissimi per la prevenzione e la cura del cancro. Per noi ricercatori AIRC è un sostegno indispensabile, fondi necessari per continuare a sviluppare progetti all’avanguardia".