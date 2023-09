Giannasi 1967: Ricerca Airc a Milano per un futuro senza tumori

Succede da 17 anni, ha già finanziato dieci borse di studio per giovani scienziati tra i circa seimila che lavorano a tecniche diagnostiche e terapie contro i tumori coil sostegno dell’Airc, e tornerà a succedere: da Giannasi 1967 l’appuntamento è questo sabato 16 settembre dalle 8 alle 20. Lo storico chiosco di piazza Buozzi che ha sfamato generazioni di milanesi col suo pollo allo spiedo leggendario sostiene il comitato Lombardia di Fondazione Airc devolvendo l’incasso della giornata a un’annualità di una borsa di studio per l’Italia.

Anche chi non può raggiunge Porta Romana potrà finanziare la ricerca gustando il pollo, il risotto, la polenta o un’altra delle specialità della gastronomia di Giannasi: per la giornata Deliveroo recapiterà a domicilio un “Menù per Airc” senza costi di consegna. L’iniziativa si può sostenere anche con una donazione (https:www.retedeldono.ititiniziativefondazione-aircgiannasi-1967-per-airc-17a-edizione). "La ricerca sul cancro ogni giorno ottiene piccoli ma fondamentali progressi cui tutti possiamo contribuire - sottolinea Dorando Giannasi –. I nostri clienti dimostrano ogni anno la loro generosità e la loro fiducia nel lavoro di Fondazione Airc".