Milano - Gianmarco Tamberi a Milano per inaugurare il campo da basket de L’amico Charly onlus, in via Guerzoni 23 (zona Maciachini). Il campione olimpico di salto in alto, grande appassionato di pallacanestro, sarà il padrino dell'inaugurazione che vedrà protagonisti anche Cecilia Zandalasini, 25enne cestista della Nazionale e della Virtus Bologna femminile, e Gianluca Gazzoli in qualità di conduttore. L'appuntamento è sabato 25 settembre alle 15.

Il campo da basket de L’amico Charly, onlus che si occupa di progetti sociali a favore di ragazzi in difficoltà, è stato riqualificato grazie a Oro Ciok, brand del gruppo Mondelez International che ha sostenuto il progetto. "Oro Saiwa è da sempre vicino agli italiani e promotore di iniziative a favore della comunità - ddchiara Martina Montorfano, senior brand manager Oro Saiwa – “Siamo pronti a scendere in campo per supportare lo sport e il divertimento dei giovani ragazzi e per contribuire alla creazione di uno spazio multiculturale pensato per loro”.

L'evento è dedicato alle ragazze e ai ragazzi tra i 13 e i 16 anni, con tornei di basket organizzati da Playground Milano League, il progetto che da anni anima i campi e i giardini della città avvicinando le nuove generazioni al mondo del basket e dello sport. L’associazione Hard in The Paint, nei giorni precedenti all’evento si occuperà della riqualificazione estetica del campo da basket e del muro che lo circonda.