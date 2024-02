Gemma Renon e la nuova primavera della vita

"Il tramonto può essere più bello dell’aurora quando sai apprezzare i suoi bellissimi colori" racconta sorridendo la giovane fanciulla di 83 anni, Gemma Renon, come lei stessa scherzosamente si autodefinisce.

Lei è come il suo nome: ci ricorda le gemme che rallegrano i deserti di sabbia, perché sa far nascere la vita nei luoghi isolati, come ha saputo far rinascere la sua cara nipotina Giada, scomparsa prematuramente a causa di una complicata patologia. Nessuno muore quando qualcuno mantiene viva la sua memoria, così come ha fatto sempre Gemma quando, in nome della piccola Giada, ha continuato ad aiutare tutti i bambini e le persone bisognose, ha continuato a elargire al mondo intorno a sé i doni della gioia e dell’amore.

I nostri nonni, tutti coloro che ci circondano e spesso sono magari soli, hanno tanto da insegnare. Sono una luce che traccia una strada e fa vedere oltre, perché è significativo prendersi cura di chi ha bisogno. Quando è una persona anziana che dà l’esempio è ancora più importante guardare alla vita e comprendere che l’amore, la pazienza e l’esperienza possono dare speranza a chi non la vede. Anche da un dramma o da una grande difficoltà ci si può rialzare, questo è ciò che Gemma ci insegna. Senza mai perdersi d’animo, senza mai una parola dura nei confronti della vita, che è per lei è un bene unico e prezioso. Dal dolore può nascere la consapevolezza dell’amore.

Si è giovani dentro, con la gioia di conoscere, di aprirsi al mondo, di scoprire e di raccontare le storie che hanno fatto parte della vita.

Quante volte ci accorgiamo che le persone più grandi di noi hanno una visione più serena e completa del mondo. Spesso sono proprio loro che ci fanno riflettere sul significato e sulla missione di ognuno di noi.

Tolleranza, accoglienza, pazienza e amore sono valori importanti che le persone come la signora Gemma hanno nel loro animo. E’ importante per ognuno di noi valorizzarle, dare ascolto ai loro pensieri e al loro esempio, non lasciandole sole, mai.

Ecco il segreto dell’eterna giovinezza, con un sorriso, perché alla vita si sorride, qualunque cosa accada.

Lo sappiamo, i colori della vita sono vari e non sempre ci capita di vedere quelli graditi allo sguardo. Al di là di ogni tinta, però, ci sono sempre nuovi pennelli che possono cambiare il volto delle nostre giornate.

Come Gemma tutti i nostri nonni sono persone sagge e amorevoli, scopriamo che hanno valori nascosti, che ormai sono quasi dimenticati. Vanno riscoperti, un po’ come le favole o le fiabe che si raccontavano una volta e con cui molti grandi sono cresciuti. Rinnoviamo la loro lettura, riscopriamone i loro segreti, perché sono insegnamenti che ci permetteranno di dare valore a ciò che siamo, qualsiasi cosa noi siamo, impegnandoci al meglio di noi stessi.