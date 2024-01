Geas e Sanga, preziosi successi in trasferta

Un bel sorriso per il Geas Sesto San Giovanni che sbanca il PalaSerradimigini di Sassari vincendo in modo convincente per 61-81. Come settimana scorsa è dominante ancora sotto le plance Tinara Moore che segna 28 punti con prova praticamente perfetta da 9/15 da 2, 1/1 da 3 e 7/7 ai liberi. A coadiuvarla Jazmon Gwathmey che ne ha realizzati 14 ai quali ha aggiunto 7 rimbalzi. La fuga decisiva è arrivata solo nell’ultimo quarto con un clamoroso parziale di 10-26 che ha permesso alle rossonere di proseguire la striscia di vittoria. Finalmente ritorno al successo anche per il Repower Sanga Milano che nella sfida per evitare il fondo della classifica fa il colpo a Battipaglia vincendo per 79-82 concludendo la sua rimonta nel finale. Ora le milanesi hanno 4 punti di vantaggio (con scontro diretto a favore) proprio sulle campane ancora a 0 punti. Vintsilaiou migliore realizzatrice con 14 punti, ma decisivo nel finale il canestro di Ume Diallo che ha permesso alle orange di sorpassare proprio nei secondi finali. Niente da fare per Brixia contro la corazzata Virtus Bologna, la formazione bresciana ha perso per 34-70 una gara nella quale già all’intervallo era sotto 19-44. S.P.