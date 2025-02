Gatto si rifugia nel motore di un’auto scatta l’appello per trovare il padrone

Gattino salvato dalla polizia locale e dai vigili del fuoco ora cerca il suo proprietario. Un gatto bianco e “arancio” è stato recuperato dai vigili del fuoco in via Martiri della Libertà, dopo essere stato trovato individuato nel vano motore di un’auto, dove si era infilato per sfuggire alla notte gelida. Per salvarlo, i vigili del fuoco hanno dovuto infilarsi sotto il veicolo e, con grande attenzione, sono riusciti a raggiungerlo e metterlo in sicurezza.

Fortunatamente, il micio è sano e salvo e si trova ora presso il canile sanitario, in attesa di essere riconosciuto dal suo proprietario.

Se qualcuno per caso lo dovesse riconoscere dalla foto - che è stata diffusa anche sui social - o ha informazioni utili, può contattare la polizia locale di Locate.