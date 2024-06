I gatti nel sottotetto non si toccano: la colonia felina sfratta l’hotel extralusso dalla Galleria

Milano – La colonia felina in Galleria Vittorio Emanuele II non si tocca e “sfratta“ una piccola porzione dell’hotel a cinque stelle The Glamore affacciato su piazza Duomo, che in cambio ha ottenuto in concessione dal Comune, proprietario del Salotto dei milanesi, un’altra porzione del prestigioso immobile. Succede anche questo in Galleria, nel cuore di Milano, con vista sulla Madonnina.

La tutela dei gatti arriva prima degli interessi di un albergo extralusso. Parliamo di un sottotetto tra il civico 21 di piazza Duomo e i civici 1 e 2 di via Silvio Pellico che fino a ieri era assegnato alla Miroom srl, la società che gestisce l’hotel The Glamore. Un sottotetto inutilizzabile perché occupato da una colonia felina tutelata dall’amministrazione comunale e dall’Asl Milano ai sensi di legge, come scritto nei cartelli apposti all’ingresso del sottotetto: "Qui vive una colonia di gatti ufficialmente censita. Il Comune di Milano, nell’ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio di animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente".

In una determina datata 30 maggio, si legge che il Comune ha parzialmente modificato la convenzione stipulata con Miroom srl regolante la concessione dei locali sopracitati, concedendo in uso spazi per 111 metri quadrati ai piani secondo con soppalco e quarto di Piazza Duomo 21 – scala 2 – in sostituzione della porzione ubicata nel sottotetto occupato dalla colonia felina (al quinto piano) pari a 102 mq, ad uso magazzino e uffici, al canone annuo pari a 3.995,91 euro (9 mq per 443,99 euro al mq come da contratto in essere) con decorrenza dalla data di stipula. Nella stessa data l’amministrazione comunale riprenderà in consegna la porzione ubicata nel sottotetto. I gatti restano in Galleria.