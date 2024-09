Galleria d’Arte Moderna allagata. Museo chiuso, allarme dei sindacati. Il Comune assicura: riaprirà giovedì

La Galleria d’Arte Moderna (Gam) di via Palestro è stata chiusa temporaneamente a causa delle infiltrazioni d’acqua causate dalla forte piogge di giovedì e domenica scorse. Il Comune conta di poter riaprire il museo giovedì, dopo i necessari interventi. I primi a lanciare l’allarme sono stati i Rappresentanti dei lavoratori per la salute e la sicurezza (Rsl) del Comune, che ieri hanno inviato una lettera a chi di dovere in cui si legge: "Ci risulta che con le forti piogge di questi giorni è stato chiuso il secondo piano a seguito di allagamento e sembrerebbe che il problema sia l’ammaloramento dei lucernari e del tetto".

Tema non nuovo, tanto che Rsl ricorda che "il problema delle infiltrazioni è riportato anche nell’ultimo report a seguito del sopralluogo effettuato in data 29 gennaio 2024. Pertanto, alla luce di quanto sopra, chiediamo di sapere i tempi di intervento da parte della Direzione Tecnica e Arredo Urbano per la risoluzione della problematica relativa alle infiltrazioni. Da allora sono trascorsi otto mesi e più si attende e maggiore diventa la spesa per risolvere le problematiche". I rappresentanti del lavoratori, al termine della missiva, lanciano un ultimatum al Comune: "Crediamo sempre nella collaborazione tra le parti, ma nel caso in cui tale collaborazione risultasse vana, non esiteremo a rivolgerci agli organi preposti al fine di tutelare la salute di lavoratrici e lavoratori".

Il consigliere comunale di FI Alessandro De Chirico rilancia l’allarme dei sindacati: "Questa mattina (ieri, ndr) ho ricevuto dagli Rls del Comune la lettera con cui manifestano preoccupazione per le condizioni della Gam. Nonostante il sopralluogo di otto mesi fa, nulla è stato fatto per mettere in sicurezza l’edificio, ma anzi le piogge della settimana scorsa hanno portato alla chiusura della Gam. Il paradosso è che mentre l’assessore Tommaso Sacchi parlava al Forum sulla Cultura per dire quanto siamo bravi a Milano, la Gam si allagava per mettere in mostra tutta l’inefficienza di questa amministrazione".

Nel pomeriggio, infine, il Comune fa sapere che "a seguito delle forti piogge degli scorsi giorni e delle conseguenti importanti infiltrazioni, è stato necessario chiudere la Gam, ma stiamo già lavorando insieme all’area tecnica per riaprire il Museo già giovedì, ad eccezione del quinto piano che ospita la Collezione Grassi, per la presentazione della mostra di Kelly Akashi".