Milano, Galleria anti-terrorismo: Milomat in piazza Scala contro il rischio attentati. "Al sicuro l’ultimo varco"

I lavori sono partiti tre giorni fa e si concluderanno entro dicembre. Siamo in piazza Scala, all’angolo con la Galleria Vittorio Emanuele: le cesate del cantiere non passano inosservate in questo agosto in cui il centro storico è sempre pieno di turisti che vanno e vengono dal Salotto dei milanesi al Tempio del Piermarini. Il Comune accelera per rendere sicuro e a prova di attentato terroristico l’ingresso della Galleria sul lato di piazza Scala. Le opere in corso, infatti, riguardano il posizionamento dei milomat – i pilomat con design meneghino – in uno dei due varchi principali per accedere e uscire dal Salotto.

Si tratta dell’unico varco in cui non erano stati ancora posizionati né milomat né new jersey: piazza Duomo e gli ingressi della Galleria in via Foscolo e in via Pellico, infatti, sono già “blindati’’ da tempo. Dall’assessorato all’Arredo urbano guidato da Pierfrancesco Maran fanno sapere che il posizionamento dei milomat tra Galleria e piazza Scala costerà 150 mila euro e renderà ancor più sicuro uno dei luoghi simbolo della città. La Giunta di Palazzo Marino ha deciso di seguire la strada subito indicata e di non accogliere il consiglio del Municipio 1, che nel settembre del 2019 aveva suggerito all’esecutivo guidato dal sindaco Giuseppe Sala di posizionare i milomat lungo il perimetro di piazza Scala, non davanti all’ingresso della Galleria. Consiglio non seguito dalla Giunta. Tant’è. Il cantiere in corso è uno degli ultimi passaggi per abbellire l’arredo urbano del centro storico secondo le norme anti-terrorismo decise alcuni anni fa, dopo i più gravi attentati del terrorismo islamista in alcune metropoli europee.

Nel gennaio 2019 il Comune aveva presentato ufficialmente i milomat e nel dicembre 2020 la Giunta di Palazzo Marino aveva approvato il progetto definitivo sul posizionamento dei nuovi dissuasori firmati dal milanesissimo architetto Brambilla. La spesa complessiva per mettere in atto il piano è cresciuta da 2,3 a 2,9 milioni di euro nel corso degli anni. I primi milomat sono stati posizionati in via San Pietro all’Orto. Poi è stata la volta di via San Raffaele e in seguito sono partiti i lavori in via Dante. Nel luglio del 2022 è stata la volta di Piazza Duomo, dove l’installazione dei pilomat si conclusa lo scorso novembre. Adesso è il turno del varco della Galleria sul lato di piazza Scala.