Gala degli sportivi novatesi. Riconoscimenti a dieci atleti

Partecipazione e condivisione alla serata “Gala degli sportivi novatesi“. L’associazione mondodisabile.it e l’Inter club di Novate, con il patrocinio del Comune, hanno premiato dieci persone di Novate che si sono distinte a livello nazionale nello sport, dal calcio alla pallavolo, dal tiro a segno al kart, dal softball alla arbitraggio. "Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato alla serata, condividendo i valori e la cultura dello sport. È stato bello vedere una gioventù sana, motivata e impegnata nella bellezza dello sport in generale. Un grazie anche al Comune di Novate e a chi ha permesso di realizzare la serata. Un grazie speciale va a Laura Paris, la farfalla azzurra, bronzo alle Olimpiadi di Parigi, che ha accettato di partecipare alla serata, regalando disponibilità e gentilezza verso le persone presenti", spiegano i due presidenti Lorenzo Cavalli e Davide Falco. I nomi dei premiati sono Andrea Calabrese, Martina e Erika Ghezzi, Giorgia Venturini, Mattia Canela, Gianmichele De Mauro, Laura Giuliani, Ettore Menicucci, Jacopo Sangiovanni e Lucia Polini. Riconoscimenti a tutte le associazioni sportive del territorio. Un premio speciale al centro diurno disabili per la loro adesione a diverse attività sportive e uno in ricordo dell’ex pugile novatese Renato Galli. I proventi della serata consentirà di acquistare una sedia basculante da donare al Cdd di Novate.