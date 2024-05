Borsa e zaino rubati in via Santa Radegonda: arrestati due sudamericani

Milano, 27 maggio 2024 – Colpo in un negozio del centro, scattano due arresti. La polizia ha bloccato una donna argentina di 25 anni e un complice cileno quarantenne, ora accusati di furto aggravato in concorso. I due sono stati sorpresi verso le 16 di sabato pomeriggio in un negozio di via Santa Radegonda da alcuni addetti alla sicurezza mentre cercavano di allontanarsi con una borsa e uno zaino sottratti dagli espositori.

Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra mobile, che hanno individuato la coppia davanti all’uscita degli ascensori. La donna era in possesso di una borsa, a cui era stato staccato il dispositivo antitaccheggio, e uno zaino. Valore totale circa 3.800 euro. Il quarantenne cileno, invece, aveva un aggeggio per rimuovere proprio gli apparecchi di allerta.

Subito è stato effettuato un controllo sulle telecamere di videosorveglianza: nelle immagini sono stati notati i movimenti dei due sudamericani per portare via gli accessori. Obbligatorio, a quel punto, l’arresto.