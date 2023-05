Rubano una Louis Vuitton a una turista: ladre bulgare prese e subito rilasciate

.

Milano, 28 maggio 2023 – Hanno rubato una borsetta a una turista straniera in pieno centro a Milano ma sono state subito prese, denunciate e poi rimesse in libertà.

Il colpo

Due donne di nazionalità bulgara hanno rubato una borsetta di firma prestigiosa a una turista in un negozio di lusso in via Montenapoleone, nel cosiddetto Quadrilatero della Moda di Milano, un furto che avrebbe fruttato loro ben 16mila euro, i contanti presenti all'interno. Colpo riuscito ma la fuga no. Ma le due sono state notate, bloccate, denunciate e poi rilasciate.

La vittima

E' accaduto ieri pomeriggio nel negozio Dolce&Gabbana, dove due cittadine bulgare di 45 e 52 anni, senza fissa dimora in Italia, sono state bloccate dal personale di vigilanza del negozio dopo aver sottratto a una cliente 44enne, una turista proveniente dall'Azerbaijan, la sua Louis Vuitton, che oltre al valore della borsa conteneva la somma in contanti.

Già libere

Le due sono state consegnate ad agenti della Polizia, che le hanno portate in Questura, identificate, denunciate per furto aggravato in concorso e rilasciate su disposizione dell'autorità giudiziaria.