Furti nelle auto. Tre ladri in manette

Con un martelletto frangivetro ha mandato in frantumi i finestrini di due auto parcheggiate e ha rubato uno zainetto, mentre i complici facevano da palo. Uno è riuscito a fuggire, ma tre sono stati arrestati dalla polizia, accusati di furto e tentato furto in concorso. Si tratta di tre cittadini sudamericani residenti a Pioltello, due di nazionalità cubana, di 41 e 44 anni, e un colombiano 34enne. È successo venerdì in viale Brambilla a Pavia. Nei giorni precedenti c’erano già stati dei raid pomeridiani tra le auto in sosta sul Lungoticino e al Ticinello, dov’erano state segnalate sempre tre o quattro persone viste poi allontanarsi a bordo di una Citroen C4. Così la polizia ha disposto dei servizi mirati e l’auto sospetta è stata intercettata da un equipaggio in borghese della squadra Mobile in via Carpanelli. I poliziotti hanno seguito la C4 fino a viale Brambilla, dove nel parcheggio vicino a un bar i quattro a bordo sono tutti scesi dall’auto. E gli agenti hanno assistito e interrotto il nuovo raid ai danni delle auto in sosta. Un furto commesso e uno tentato che sono stati contestati ai 3 fermati dalla squadra Mobile, mentre un quarto complice è riuscito a fuggire a piedi. Il Gip ha convalidato gli arresti e i tre sono stati rilasciati con le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e del divieto di uscire dalle abitazioni dalle 20 alle 8, con processo fissato al prossimo 13 maggio.

S.Z.