Furti in serie fuori dai locali. Restituiti gli oggetti rubati ai 39 legittimi proprietari

Erano specializzati soprattutto in furti fuori dai locali. Approfittavano dell’assenza dei proprietari, per rubare tutto quello che lasciavano nelle auto e nei bagagliai, dai giubbotti fino ai computer. E, così, due fratelli italiani erano riusciti a stoccare un vero e proprio magazzino di merce rubata del valore di diverse migliaia di euro.

A mettere fine a questo “lavoro“ sono stati i carabinieri della tenenza di Cologno Monzese che, dopo aver identificato la coppia di parenti, ha anche individuato il “box delle meraviglie“. Non solo. Con un’indagine certosina, ora i militari sono riusciti anche a rintracciare tutti i 39 proprietari legittimi dei prodotti nascosti nella rimessa e pronti per la vendita sul mercato nero.

I due fratelli di 42 e 47 anni, già noti alle forze dell’ordine per reati specifici, erano stati fermati a Cologno dopo aver fatto un pieno “a scrocco“ nell’area di servizio della Tangenziale Est. A tradirli il fatto che avessero utilizzato una carta di credito rubata poco prima a una ventiquattrenne. Da quel rifornimento di benzina era così partita l’attività per ricostruire i movimenti dei due delinquenti. Anche grazie ai sistemi di videosorveglianza, l’Arma era giunta a identificare i malviventi e a giungere fino all’autorimessa di Rodano, dove tutti gli oggetti trafugati erano stati stipati. Dopo il fermo dei fratelli e l’arresto a maggio con l’accusa di furto e ricettazione, i carabinieri colognesi erano arrivati al garage in via Papa Giovanni XXIII, trovandovi all’interno una grande quantità di merce rubata: pc portatili, tablet, smartphone, orologi, borse, portafogli, una grande quantità di zaini. Nel magazzino c’erano persino una consolle da dj e una costosa chitarra elettrica Fender Stratocaster. All’interno del box, sono stati ritrovati anche gli arnesi del mestiere, come chiavi alterate, grimaldelli e altri utensili da scasso.

Non è stato facile il lavoro per incrociare le denunce presentate in diversi mesi con l’abbondante refurtiva ritrovata, trovando i legittimi proprietari. Alla fine del lungo lavoro di ricostruzione, ben 39 persone sono state convocate alla caserma di via Calamandrei, per riconoscere e tornare in possesso dei propri averi. I 39 nei mesi scorsi avevano presentato denunce per furto tra Milano e diversi Comuni dell’hinterland.