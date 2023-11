Sosta, cambiano le regole? Trovato l’inganno. Ecco tutti i trucchi dei furbetti del parcheggio

Milano – I parcheggi fantasiosi a Milano non sono una novità. Ma ora, in concomitanza con l’avvio delle nuove regole per la sosta “a tempo" sulle strisce blu in centro, da unire all’aumento del ticket per l’ingresso in Area C già scattato nei giorni precedenti (da 5 a 7,50 euro), gli escamotage sembrano essersi moltiplicati da parte di automobilisti che evidentemente puntano a parcheggiare l’auto fuori dagli stalli e a pochi metri dai varchi, sperando di non prendere multe e senza neppure pagare l’ingresso evitando la Ztl dentro la Cerchia dei Bastioni.

Una sfida sempre più difficile. Fatto sta che i “partecipanti" sembrano essere numerosi, a giudicare dalle foto scattate: auto sugli spartitraffico in zona Conciliazione, a ridosso dei semafori, altre vicino ai pali anti sosta in via Olivetani. Vicino piazzale Baracca, assalto sul marciapiedi e pure sotto i cartelli di Area C (senza entrarci), sulla curva. In viale Papiniano le auto stanno sull’asfalto, in punti strategici che non intralcino (troppo) il traffico.

Le regole per la sosta in centro sono cambiate dal 1° novembre: nello specifico, dalle 8 alle 19 è possibile parcheggiare l’auto sulle strisce blu solo per un massimo di due ore consecutive, dalla terza in avanti scatta la multa. Dalle 19 alle 24 la sosta rimane a pagamento solo per le prime due ore, poi si può sostare gratuitamente per le successive. L’unica fascia oraria nella quale è possibile parcheggiare gratis senza limiti di tempo è quella tra le 24 e le 8 del giorno successivo. Una rivoluzione. Un modo per favorire, avevano spiegato dal Comune il “ricambio” tra i veicoli e la sosta per i residenti, che possono sempre sostare gratuitamente nel proprio ambito.

Ma anche parcheggiare l’auto fuori dal centro costa di più. Dove infatti prima era previsto il pagamento fino alle 13, nella “cerchia extrafiloviaria”, ora è stato "allungato l’orario del pagamento fino alle 19 ed esteso a tutti i giorni feriali, sabato incluso". Questa scelta, aveva evidenziato l’amministrazione, "è stata presa per tutelare la sosta dei residenti e limitare quella che viene definita la “sosta inoperosa“. Ma i furbetti non mancano mai.