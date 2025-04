The Glitch Camp a Milano per la Design Week: campeggio urbano per studenti e designer di tutto il mondo

Milano, 7 aprile 2205 – Tutto pronto per la seconda edizione di The Glitch Camp, il campeggio urbano gratuito progettato da IED per gli studenti di tutto il mondo a Milano durante la Design Week. Grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e Milanosport, l’Istituto Europeo di Design - Società Benefit e di proprietà della Fondazione Francesco Morelli che opera senza scopo di lucro - contribuisce a rendere accessibile la settimana del Salone del Mobile a quanti più giovani possibile.

La seconda edizione

Per l’edizione 2025 sono circa 400 i glitcher, i campeggiatori, che pernotteranno dal 7 al 13 aprile nel Centro Sportivo “Enrico Cappelli” di Milanosport SSD S.p.A. (Piazza Caduti del Lavoro, 5): il 65% di loro è internazionale e sono 45 le nazionalità differenti che si mescoleranno nei giorni di Camp, fra studenti stranieri che studiano in Italia o che provengono dall’estero. Fra i Paesi di provenienza, per citarne alcuni, ci sono Lettonia, Lituania, Spagna, Israele, Georgia, Francia, Portogallo, Germania. Se guardiamo invece all’Italia, i glitcher provengono da molte città: Napoli, Bologna, Venezia, Verona, Perugia, Pisa e Firenze.

Community e fare rete

The Glitch Camp non è solo un’occasione di connessione per la community di studenti internazionali, ma è fare rete anche fra soggetti culturali del Fuorisalone. Grazie, infatti, alla partnership culturale con BASE, The Glitch Camp accoglie giovani designer anche sulla terrazza del Centro Culturale in Via Tortona, dopo l’esperienza di campeggio dello scorso anno (un esperimento collettivo designed by Parasite 2.0.). UNIQLO supporta i partecipanti del The Glitch Camp con una goodie bag di abiti confortevoli e di qualità, per migliorare l’esperienza del campeggio inclusivo, attraverso il potere degli abiti.

Il Camp nel centro Sportivo

LE TENDE – I glitcher usufruiscono di un Camp attrezzato con tende Ferrino specifiche per attività outdoor, come trekking e camping. Ogni tenda è arricchita da un set di prodotti IKEA, pensato per garantire un riposo confortevole e permettere di affrontare al meglio le giornate di visita del Fuorisalone.

specifiche per attività outdoor, come trekking e camping. Ogni tenda è arricchita da un pensato per garantire un riposo confortevole e permettere di affrontare al meglio le giornate di visita del Fuorisalone. LE LAMPADE – A illuminare il campeggio sono 100 lampade portatili a LED EasySpotLight 18V-400 fornite dalla divisione Power Tools di Bosch Italia. Con la luce delle lampade, Bosch vuole simbolicamente accendere la scintilla che illumina la creatività, puntando il riflettore sulle idee delle nuove generazioni anche attraverso la rubrica Light Up Your DesiGN/DesiRE. Durante il Fuorisalone, infatti, Bosch Italia e IED racconteranno sui rispettivi canali social ufficiali il punto di vista dei giovani designer su sostenibilità, tecnologia e inclusione. Temi cari a Bosch e motori di cambiamento positivo, che contribuiscono a migliorare la vita delle persone, in linea con lo slogan della multinazionale tedesca “Tecnologia per la vita”.

EasySpotLight 18V-400 fornite dalla divisione Power Tools di Bosch Italia. Con la luce delle lampade, Bosch vuole simbolicamente puntando il riflettore sulle idee delle nuove generazioni anche attraverso la rubrica Light Up Your DesiGN/DesiRE. Durante il Fuorisalone, infatti, Bosch Italia e IED racconteranno sui rispettivi canali social ufficiali il punto di vista dei giovani designer su sostenibilità, tecnologia e inclusione. Temi cari a Bosch e motori di cambiamento positivo, che contribuiscono a migliorare la vita delle persone, in linea con lo slogan della multinazionale tedesca “Tecnologia per la vita”. L’ IMPATTO AMBIENTALE – The Glitch Camp risponde inoltre all’obiettivo di garantire ospitalità a ridotto impatto ambientale e circolarità dei prodotti utilizzati. Anche l’edizione 2025 è stata realizzata con il supporto di Piano B, agenzia impegnata attivamente nella riduzione dell'impatto ambientale degli eventi attraverso lo sviluppo di nuova creatività e di una produzione sostenibile. ll materiale IKEA, una volta chiuso The Glitch Camp, sarà in parte devoluto a Fondazione Opera Cardinal Ferrari Onlus, che offre servizi in aiuto a persone in grave emarginazione.

Eventi e workshop

IED ha integrato la possibilità di campeggio gratuito con il public program Designing Togetherness, il palinsesto di eventi e workshop aperti al pubblico, realizzato per far vivere un’esperienza piena e culturalmente stimolante al The Glitch Camp.